Kentsel dönüşüm kapsamında dağ yamacının içerisine yaylada yaşanan trafik ve park sorununu ortadan kaldırması amacıyla yapılan katlı otoparkın, 2023 yılının bahar aylarında bitmesi planlanıyor.

Ünü dünyaya yayılan Ayder Yaylası'nın çehresi yenileniyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yayla, yerli ve yabancı turistin adeta gözbebeği olarak biliniyor.

Doğu Karadeniz'in en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olan Ayder Yaylası için yeni bir adım atıldı.

Katlı otopark çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik" çıkışı ile gündeme gelen bölgede kentsel dönüşüm projesinde ilk etap çalışmaları sürüyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanan yaylada, yaz döneminde yaşanan trafik sorununa çözüm için katlı otopark projesi hazırlandı.

Ayder Yaylası'nda bin 600 araç kapasiteli otopark çalışmaları sürüyor ViDEO

Bin 600 araç kapasiteli

Bu kapsamda 6 blok halinde 9’ar ve 12’şer katlı inşa edilen toplam bin 600 araçlık otopark inşaatı büyük oranda tamamlandı.

DHA'nın aktarımına göre; yayla girişinde dağ yamacına yapılan ve üzeri çimle kaplanmaya başlanan dışarından görünmeyecek otoparkın hizmete girmesiyle yaylaya ulaşanlar, araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak, trambüslerle yayla merkezine ulaşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılıyor

Yaylada trafik sorununu çözecek projeyle ilgili konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ayder Yaylası’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yenileme çalışması yürütüldüğünü söyledi.

"Bahar aylarında tamamlamış olacağız"

Bulut, "Ayder’i yenileme ve kirlilikten kurtarma projesi geliştirilmişti. Bu maksatla orada konaklama mekanları ile ilgili inşaatlar yapıldı. Ayrıca orada tamamen bir iki gün konaklamalar değil, daha uzun konaklamalara da imkan sağlayacak bir otel inşaatımız da devam ediyor. Yine Ayder’in en önemli problemlerinden bir tanesi de oradaki araç trafiği. Yaz aylarında saatlerce orada araç kuyruğunda bekleyip yaylaya ulaşamadan vatandaşlarmış geri dönüyordu. Yer altında doğanın içine saklanmış dışarıdan hiçbir şekilde gözü rahatsız etmeyecek bir otopark inşaatı devam ediyor. Bahar aylarında tamamlamış olacağız. Cumhurbaşkanımız da talimat vermişti. Ayder’in kirlikten kurtarılması için çalışmalarımız verimli bir şekilde devam edecek." dedi.

"Otoparkla trafik sıkışıklığının önüne geçilecek"

Ayder yaylasında turizm işletmeciliği yapanlar da kentsel dönüşüm çalışmalarına destek veriyor.

İşletmeci Cansu Yılmaz, Ayder’in otoparka acil ihtiyacı olduğunu belirterek, "Turistlerin yoğun olduğu dönemde araçlar burada kilitleniyordu. Ziyaretçiler problem yaşıyordu. Otoparkla trafik sıkışıklığının önüne geçilecek. Otoparkın 2023 yılında hizmete açılması bekleniyor. Termal otel inşaatı sürüyor. Apart binaların tamamlananları hak sahiplerine teslim ediliyor. Yaz sezonunda trafik sıkışıklığından, görüntü kirliliğinden arındırılmış Ayder’de turizm faaliyetleri devam edecek." diye konuştu.

"Ayder çok güzel olacak"

Safiye Subay, "Özellikle yaz sezonunda burada adım atılacak yer olmuyor. Araçlar kilitlenip kalıyor. İnşallah yapılacak otoparkla birlikte bu problem ortadan kalkmış olacak. Kentsel dönüşüm çerçevesindeki apart ve otel inşaatları sürüyor. Ayder çok güzel olacak." ifadesini kullandı.



















