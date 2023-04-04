Aylık 800 bin TL kazanç sağlayan İBB otoparkı, CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne devredildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK bünyesindeki Kadıköy Söğütlüçeşme otoparkının yönetimi, Kadıköy Belediyesi'ne verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK), otopark ücretleriyle sık sık gündeme geliyor.

Son yapılan toplantıda İSPARK'ın yüzde 60 zamlandığı açıklanmıştı.

1 saat için en düşük ücret 20 liraya yükselirken, en yüksek ücret ise 28 liraya çıkarıldı.

Zam tepkilerine 'finansal düzenleme' yanıtı

CHP'li Büyükşehir Belediyesi, yönetime geçtiği günden bu yana birçok konuda zam kararı aldı.

Gelen eleştirilere ise "Zam değil, finansal düzenleme." diyerek cevap veren Ekrem İmamoğlu, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Yönetimi CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne verildi

İBB İSPARK bünyesinde faaliyet gösteren Kadıköy Söğütlüçeşme Açık Otoparkı'nın aylık ortalama 800 bin TL kazanç sağladığı belirtildi.

Söz konusu otoparkın, İmamoğlu tarafından CHP'li Kadıköy Belediyesine devredildiği öğrenildi.

Böylelikle İBB kasasına girmesi gereken ve ardından İstanbullulara hizmet olarak geri dönmesi beklenen 800 bin TL, her ay Kadıköy Belediyesi'nin kasasına girmiş olacak.