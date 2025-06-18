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Haber Merkezi

11 ili vuran büyük yıkım...

6 Şubat depremlerinin üzerinden 28 ay geçerken devlet ve millet, ele ele vererek büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

KONUTLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Evlerin bazıları tamamlandı. Bazılarında ise katlar bir bir yükseliyor.

Afetzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için projeler art arda hayata geçirildi.

REKOR KONUT TESLİMATI GERÇEKLEŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alanda, 1.900 şantiye, 1.581 köy evi şantiyesi olmak üzere toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarına devam ediyor.

Konut ve iş yerlerinin yüzde 100'ünün yapımı başladı. 452 bin 983 konut ve iş yeri yıl sonunda teslim edilecek.

BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILMIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için gece gündüz çalışan isimlerin başında geliyor.

11 ilde yaraların sarılması için titizlikle çalışan Bakan Kurum, şehirlerin ayağa kalkması için yoğun özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

AZERBAYCAN MAHALLESİ'NDE YAŞAM BAŞLIYOR

Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı noktalardan biri olan Haydar Aliyev Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı'nın kesiştiği alanda kurulan Azerbaycan Mahallesi'ndeki konut ve iş yerlerinin inşaatlarının büyük bir bölümü tamamlandı.

Asrın felaketinde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülke olan Azerbaycan, gerek arama kurtarma faaliyetleriyle gerekse de gönderdiği insani yardım malzemeleri ile depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük çaba harcadı.

AZERBAYCAN'IN ADI VERİLDİ

Azerbaycan, bunların yanında Haydar Aliyev Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı'nın kesiştiği alanda yapılan olan konut projesine de 100 milyon dolar destekte bulundu.

Bu desteklerinden dolayı Azerbaycan'a teşekkür etmek amacıyla depremzedeler için konutların inşa edildiği alana, Azerbaycan Mahallesi adı verildi.

250 BİNİNCİ EV TESLİM EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarın Kahramanmaraş'ta "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni", Azerbaycan hükümeti ve TOKİ işbirliğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde yarın düzenlenecek.

LİDERLER KATILACAK

"Birlikte Güçlü Yarınlara" temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Zor dünlerden mutlu bugünlere ve birlikte güçlü yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş." ifadesini kullandı.

2 BİN 122 BAĞIMSIZ BÖLÜM İNŞA EDİLDİ

Azerbaycan Mahallesi olarak isimlendirilen 320 dönümlük alanda inşa edilen projede bin 323 konut ve 799 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 122 bağımsız bölüm bulunuyor.

Tünel kalıp sistemiyle ve fore kazıkla güçlendirilmiş zemine inşa edilen mahallede, engelliler için erişilebilir konutlar da yer alıyor.

Örnek dairelerin beğeni topladığı projede, konutlar yarın itibariyle hak sahiplerine teslim edilecek.

YENİ OKUL İNŞA EDİLDİ

Proje kapsamında depremde ağır hasar gören Sezai Karakoç İlkokulu yerine Haydar Aliyev İlkokulu inşa edildi.

TOKİ ve Azerbaycan iş birliğiyle yapılan okulda 20 derslik, 3 laboratuvar, 3 ana sınıfı, kütüphane, spor salonu ve atölyeler yer alıyor.

Öğrenciler ve öğretmenler, kısa sürede tamamlanan modern okulda eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mahalledeki nüfusun artmasıyla öğrenci sayısının bin 500'e ulaşması bekleniyor.