Azerbaycan ve Türkiye’den ortak askeri tatbikat

Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla Azerbaycan’da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kardeş ülke Azerbaycan'da...

Son dönemlerde Ermenistan'la yaşanan çatışmalar dolayısıyla bölgede yaşanan gerginlik, Azerbaycan'ı teyakkuza geçirmişti.

TÜRKİYE, KARDEŞ ÜLKESİNİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI

Yaşanan çatışmalar sonrası Türkiye, Azerbaycan'ın alacağı her kararda arkasında olduğunu belirtmiş, ve izlenecek her politikada Azerbaycan'a verdiği desteği açıkça ifade etmişti.

Bugün ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, yıllık plana uygun olarak Azerbaycan’da kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapılacak.

GENİŞ KAPSAMLI BİR TATBİKAT OLACAK

Ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alacak.

Tatbikatlar 1-5 Ağustos’ta kara birliklerinin katılımıyla Bakü ve Nahçivan'da, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında ise askeri uçakların katılımıyla Bakü, Nahçivan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde düzenlenecek.

Türk askerleri tatbikat için Azerbaycan'da- İZLE

MEHMETÇİK AZERBAYCAN'DA

Öte yandan Türk askerleri, Azerbaycan ile düzenlenecek ortak tatbikata katılmak için Nahçıvan'a gitti.