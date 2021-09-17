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    Azerbaycan’da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatından gece ve gündüz paylaşımları

    Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Üç Kardeş 2021" tatbikatından gece ve gündüz operasyonlarının görüntüleri paylaşıldı.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 05:27
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 06:12
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    Azerbaycan’da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatından gece ve gündüz paylaşımları

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü’de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatının gece ve gündüz düzenlenen operasyonlarla devam ettiği belirtildi.

    GECE-GÜNDÜZ TATBİKATA DEVAM

    Tatbikatın planına uygun olarak, özel kuvvet askerlerinin gece ve gündüz, çeşitli koşullar altında ve sınırlı görüş koşullarında havadan helikopter yardımıyla düşman hedeflerine arkadan yaklaşarak verilen görevleri başarılı bir şekilde icra ettikleri aktarıldı.

    Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül’e kadar devam edecek.

    Azerbaycan’da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatından gece ve gündüz paylaşımları-Video

    Azerbaycan’da Üç Kardeş 2021 tatbikatından gece ve gündüz paylaşımları #1

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