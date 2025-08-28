Bakan duyurdu: 1 Ekim’de yeni dönem başlıyor! Bu hatayı yapana hapis cezası geliyor

Türkiye’de vergi kaçakçılığına karşı mücadelede yeni dönem başlıyor. Yıllardır devletin en büyük gelir kayıplarından biri olan sahte fatura düzenleme ve kullanma yöntemleri, artık yapay zeka destekli sistemlerle mercek altına alınıyor.

Özellikle yüksek hacimli işlemlerle vergi kaçıran firmaların devlete milyarlarca lira zarara uğrattığı bilinirken, hükümet kanadından art arda gelen adımlar, bu tabloyu değiştirmeyi hedefliyor.

Son dönemde geliştirilen yeni kontrol mekanizmaları sayesinde, yalnızca sahte fatura kesenler değil, bu faturaları kullananlar da doğrudan sorumluluk altına giriyor.

1 EKİM’DE DEVREYE GİRİYOR!

1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek uygulama hakkında Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, mükelleflerin "bilmeden sahte fatura kullandım" savunmasının artık geçerli olmayacağını söyledi. Tolu, "Sahte belge kullanan mükellefler vergi kaçakçılığı kapsamında işlem görecek" ifadeleriyle dikkat çekti.

Geçmişte vergi incelemelerinin 1,5 yıla kadar sürdüğünü belirten Tolu, artık yapay zeka destekli raporlarla incelemelerin 20 günde tamamlanacağını ifade etti. Bu durumun, özellikle adlarına şirket kurulan dar gelirli vatandaşların hapse düşme riskini artıracağına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sahte belgeyle mücadelenin önemine işaret ederek, "Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulayacağız. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak" ifadelerini kullanmıştı.