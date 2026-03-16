Ömer Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: İnsanlığın tüm değerlerine saldırıdır

İsrail'in 28 Şubat'ta ABD ortaklığıyla İran'a yönelik saldırı gerçekleştirmesiyle başlayan savaş, 17. gününde devam ediyor.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmış ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemişti.

Bu engel, Ramazan ayının son günlerinde de devam ediyor.

RAMAZAN'IN SON CUMA'SI MESCİD-İ AKSA'DA KILINAMADI

Olağanüstü hal ve toplanma yasağı gerekçesiyle camiye girişler, 16 günden fazla süredir yasaklanmış durumda.

Ramazan'ın son cuma namazı ve Kadir Gecesi gibi önemli ibadetler de bu nedenle Mescid-i Aksa'da kılınamadı.

Filistinliler, Harem-i Şerif yakınlarındaki sokaklarda namaz kılmak zorunda kaldı.

MESCİD-İ AKSA YASAĞINA TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır" sözleriyle tepki gösterdiği yasak, İslam dünyasında ve Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in bu yasağına tepki gösterdi.

"MÜSLÜMANLARIN BURADA NAMAZ KILMASINI ENGELLEMEK BARBARLIKTIR"

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dönük saygısızlığı insanlığın tüm değerlerine yeni bir saldırıdır.



İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz.



Müslümanların Mescid-i Aksa’da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır. İsrail bir kere daha uluslararası hukuku ihlal etmektedir.



İnsanlığın değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail’in hukuksuz eylemlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir.

'BU HUKUKSUZLUĞA KARŞI ORTAK TEPKİ' ÇAĞRISI

Mescid-i Aksa, 1967'den bu yana işgal altında bulunan Doğu Kudüs'ün en kutsal mekanlarından biri olarak tüm Müslümanlar için büyük önem taşıyor.

Çelik paylaşımında, uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin bu hukuksuzluğa karşı ortak tepki göstermesi çağrısı yaptı.