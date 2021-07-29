Sakarya Gaz Sahası’nda Fatih sondaj gemisinde açıklamalar yapan Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen gazın son derece kaliteli olduğunu vurguladı.

Türkiye, Mavi Vatan'da enerji alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda bulunann toplam 540 milyar metreküplük keşfin, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sakarya Gaz Sahası’ndaki Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamalarda keşfedilen gazın 10 sene boyunca ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Bakan Dönmez, dün yapılan gaz ateşlemesinin kuyunun üretime hazırlanmasındaki son aşama olduğunu belirtirken, gazın son derece kaliteli olduğunun altını çizdi.

“DÜN ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI GERİDE BIRAKTIK”

Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Dün önemli bir aşamayı geride bıraktık. Yaklaşık 1 yıldır burada hummalı bir çalışma yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 320 milyar metreküplük gaz ilk keşfimizdi. Ekim ayında yine 85 milyar metreküplük keşfimizi duyurduk. Sakarya Gaz Sahası'nda 405 milyar metreküplük keşfimizle birlikte toplamda bu bölgede 540 milyar metreküplük keşfimizi açıklamıştık.





“DÜNKÜ ATEŞLEMEMİZ TESTİN SON AŞAMASIYDI”

Sadece sondajı yapmakla kuyuyu açmakla iş bitmiyor. Kuyunun üretime hazırlanması gerekiyor. Test ve analizler yapılması gerekiyor bunun da son aşaması gaz yakmadır. Bu da bir hafta, 10 gündür devam ediyor. Dünkü ateşlememiz testin son aşamasıydı. Artık elimize sahayı tanıma adına tüm veriler ulaşmış oldu. Kıyıda bir terminalimiz var. İşleme tesisleri bir de arada boru hatlarımız olacak. Filyos'a olan uzaklığımız 160-170 kilometre civarında. Üretim öncesi hemen hemen tüm çalışmaları teyit eden bir test aşamasıydı bu ve başarıyla geçtik bu aşamayı.

Bakan Fatih Dönmez: Keşfedilen gaz son derece kaliteli VİDEO



“İNANSINLAR DİYE YAPMADIK”

Biz ilk günden beri inanıyorduk. Malesef bazı çevreler buna inanmak istemedi. İlk keşiften sonra kuyunun içiresinde tüpleri doldurmuştuk. O görüntüleri de aslında kamuoyu ile paylaşmıştık. Yine inananlar ve inanmayanlar oldu. Bu işin gereği, inansınlar diye yapmadık. Mutluluğumuzu da vatandaşımızla paylaşmış olduk.





“2023 YILINDA GAZI VATANDAŞIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ”

Biz ilk gün de açıklamıştık 2023 yılında gazı vatandaşımızla buluşturacağız. İnşallah 2023'te tüm vatandaşlarımız ocaklarını açtığında artık Karadeniz gazı ile fiilen buluşmuş olacaklar. İş planımız da bu çerçevede ilerliyor.

“SON DERECE KALİTELİ BİR GAZDAN BAHSEDİYORUZ”

Karadeniz'in altındaki gaz, ben milyonlarca yıldır burada sıkışıp kaldım artık beni buradan çıkarın diyor. Son derece kaliteli bir gazdan bahsediyoruz. Bizim sistemimize uygun bir gaz. Bu gaz benim veya sizin gazınız değil 84 milyonun burada payı var. En kısa sürede inşallah kullanıma başlanmış olacak.





“3 YERLİ İNSAN KAYNAĞIMIZ, 1 YABANCI İNSAN KAYNAĞIMIZ VAR”

İlk sondaj gemimiz Fatih'i aldığımızda yine kendi personelimiz vardı fakat bazı hizmetleri yabancı kuruluşlardan alıyorduk. Bugün tersine döndü 3 yerli insan kaynağımız var, 1 yabancı insan kaynağımız var. Biz onların tecrübelerinden de istifade ediyoruz. Yurt dışında uzun yıllardır çalışan kendi insanımız vardı. Şu an ekibin içerisinde de onlar var. Çok daha iyi şartları ellerinin tersiyle iterek bu ekibe dahil oldular.





“KENDİ KAYNAKLARIMIZI KULLANIYORUZ”

İlk günden beri maliyetleri sürekli izliyoruz. İyileştiriyoruz, maliyetlerde ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Kendi kaynaklarımızı kullanıyoruz. Bu gemileri kiralamış olsaydık oradaki maliyetleri biliyoruz. Ama biz kendi insan kaynağımız ve kendi varlıklarımızla sismik ve sondaj gemilerimiz gerekse yerli sanayiden temin etmiş olduğumuz malzemelerle yatırım giderlerinin, işletme giderlerinin sonucunda oluşacak maliyetin ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacağını söyleyebilirim.

“TEORİK OLARAK 10 YIL BİZE YETECEK”

Birincil enerji kaynakları bakımından baktığımızda bunların yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Doğalgazın yaklaşık yüzde 98'ini ithal ediyoruz. Petrolde yine baktığımızda yüzde 8'ini kendi kaynaklarımızdan üretebiliyoruz yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Doğalgaz ve petrole yıllık 50 milyar dolar ödeme yapmamız söz konusu. Burada toplamda 540 milyar metreküplük bir gaz keşfimiz var. Teorik olarak baktığımızda 10 yıl bize yetecek kadar gazı burada keşfetmiş bulunuyoruz. Buradaki miktarın önümüzdeki yıllarda çalışmalarla artacağını öngörüyoruz.

“DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTMIŞ OLACAK”

Bunun iki ya da üç katı neden olmasın diyoruz. Bu sahayı öğrenmiş olduk bir yerde. Bu çalışmalar dışa bağımlılığımızı azaltmış olacak. Hedefimiz dışa bağımlılığı sıfırlamak fakat bu bir anda olabilecek bir şey değil. Orta ve uzun vadede ben buna inanıyorum. Karadeniz'deki keşifle ilgili konuşuyoruz fakat Türkiye Petrolleri karada petrol başta olmak üzere üretim artışı ve keşifler yaptı.

“YURT DIŞINDAN DÖVİZLE İTHAL EDİYORUZ”

Petrol ve doğalgazı yurt dışından dövizle ithal ediyoruz. Fiyatları bizim kontrol etme şansımız yok. Petrol ve doğalgazda fiyatlar iki kat arttı. İçeride sizin kontrolünüzde olan bir faaliyet söz konusu ise ve TL cinsinden bir maliyetleme yapabiliyorsanız dışarıdaki maliyet artışından daha az etkilenmiş olacağız.

“HAZAR DENİZİ’NE BENZER BİR POTANSİYEL OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Karadeniz'de aranacak daha çok yer var. Bu saha dünyadaki diğer sahalara benzemiyor. Daha zorlu bir saha. Burası Hazar Denizi'ne benzer bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Daha önceki çalışmalarla yeni çalışmalar arasında jeoloji değerlendirmede farklı bir yöntem sonucu buraya ulaşmış oldu. Yeni modele göre bütün Karadeniz'i yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Sismik çalışmaları şimdi yeni parametrelere göre yeniden simüle edeceğiz.

“DİĞER ÜLKELER AÇISINDAN DA ÖNEMLİDİR”

Romanya da 4-5 sene önce keşif yapmıştı. Komşumuz Yunanistan'da faaliyetlerine devam ediyor. Bu keşif, sadece Türkiye'nin arz güvenliği açısından değil diğer ülkeler açısından da önemlidir.

“KENDİ İÇ İHTİYAÇLARIMIZ İÇİN KULLANACAĞIZ”

Keşfettiğimiz gazı öncelikle kendi iç ihtiyaçlarımız için kullanacağız. Enerji arz güvenliği tüm ülkeler için olmazsa olmazdır. Kendi kaynaklarınızdan üretemiyorsanız dışarıdan tedarik anlaşmalarıyla bu açığınızı gidermeniz gerekiyor. Altyapınız önemli burada. Türkiye genelinde doğudan batıya hangi gazı istiyorsanız isteyin fiziki altyapıya kavuşturmuş oluyoruz.

“TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Türkiye coğrafyasıyla kritik stratejik bir lokasyonda. Coğrafya kaderimizdir tanımlamasının en güzel örneklerinden biri Türkiye diyebiliriz. Komşu ülkelere baktığımızda istikrarsızlıkların, iç savaşların sıkça yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Son yıllarda özellikle yerelleşmeye önem verdik. Bu denizdeki çalışmalar için gerekli olan araç gereçlerin sismik ve sondaj gemileri bu politikanın bir sonucu. Akdeniz'deki faaliyetlerimizde tehditlerle karşı karşıya kaldık.

“TAVİZ VERMEDEN O ÇALIŞMALARI YAPTIK”

Yaptırım ve tehditlere taviz vermedik. Taviz vermeden o çalışmaları yaptık. Planladığımız şekilde de devam edecek. Türkiye'nin bir anlamda dışa bağımlılığını isteyen içeride ve dışarıda merkezler var. Çalışmalardan rahatsızlık duymaları, gizli ya da açık şekilde ifade etmelerini ben buna bağlıyorum.

“BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE BAZI SÖZLEŞMELER SONA ERECEK”

Bizim elimizde yaklaşık 50-55 milyar metreküplük doğalgaz kontratları var. Bu kontratların bazıları 2000 yılı öncesi yapılmış kontratlar. Boru hattını yapabilmek için uzun dönemli satış kontratı yapmanız lazım. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bazı sözleşmeler sona erecek. Uzun dönemde ülkenin ihtiyaç duyacağı doğalgazı hesap ediyoruz. Kontratımızdaki miktarı buna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Karadeniz'deki bu keşif daha önce kurgulanan projeksiyonu lehimize revize etmemize neden oldu. Dışarıya olan bağımlılığımız bu anlamda azalmış olacak.





“BU GEMİLER DÜNYANIN HER YERİNDE ÇALIŞABİLİR”

3 yılda filomuza 3 tane son teknoloji ile yapılmış sondaj gemilerini dahil ettik. Dördüncüsü olur mu, bunu da değerlendiriyoruz. Dördüncüsü de olabilir. 2023'te bu gazı karaya götürebilmemiz için bir iş planı yaptık. Bu gemilerin sondajı açma süresi, tamamlama işlemleri, üretime hazırlama işlemleri iş takvimi ile ilerliyor. Buraya Yavuz gemisini de intikal ettireceğiz. Üç gemi burada daha hızlı şekilde çalışmış olacak. Dördüncü gemiyi satın alma veya kiralama şeklinde temin edeceğiz. Buradaki iş planımız 7-8 yıl sürecek. Bu gemiler dünyanın her yerinde çalışabilir.

“NASIL BULDUYSAK ÖYLE ÇIKARTACAĞIZ”

Bulamazsınız dediler bulduk, şimdi çıkaramazsınız diyorlar, nasıl bulduysak öyle çıkartacağız. En büyük kanıtı da Kanuni gemisinin arkasında yanan doğalgaz."