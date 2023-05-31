Bakan Nureddin Nebati'den uçaktaki görüntüye ilişkin açıklama Bindiği uçakta muhalif yolcuların sataştığı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, o gün yaşananları tek tek anlattı. "Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır” diyen Nebati, tüm bunlara sebep olan kişinin CHP’li milletvekili olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

28 Mayıs günü yapılan seçimde Türkiye, Cumhurbaşkanı olarak yeniden Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti…

27 milyonun üzerinde oy alarak üçüncü kez göreve gelen Erdoğan’ın zaferi, muhalif kesimleri kızdırdı.

Kaybın sorumluluğunu 7’li koalisyona yıkamayan bir grup, kendini son olarak THY'nin Ankara-İstanbul uçağında gösterdi.

Muhalif yolcular ile Bakan Nebati arasında tartışma çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de bulunduğu uçak, hava şartları sebepli rötar yaptı.

Ancak uçağın Bakan Nebati'den dolayı beklediğini sanan bazı yolcular, kendilerine hakim olamadı.

Çok geçmeden o yolcularla, bakan arasında tartışma çıktı.

"Hazmedin kardeşim"

Seslerin yükseldiği anlarda bazı muhalifler "Hak, hukuk, adalet" diye slogan attı.

Duruma tepki gösteren Bakan Nebati ise "AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim." dedi.

Görüntüler sosyal medyaya düşünce, gündem bir anda değişti.

"Kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır"

Hazımsızlık yaşayan muhalefet yandaşları Bakan Nebati’yi ‘kavga eder’ gibi gösterirken, olayın kahramanından açıklama geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Bakan Nebati, şunları söyledi:

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, benim de yolcusu olarak yer aldığım Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır. İki gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir.

"Rötar yaşanmasının tek sebebi..."

Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır.

"CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi"

Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular.

"Gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz"

Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım. Asla unutulmamalıdır ki bizler, 21 yıldan bu yana milletimize efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkemize asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz.

"Tamamen bir algı operasyonu"