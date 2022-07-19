Bakan Özer: Okullaşma oranları maksimum seviyeye çıktı

Mahmut Özer, "Son 6 ay içinde 12 bin yavrumuz köy okullarında anaokullarına kavuştu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaretlerde bulunmak ve yapımı tamamlanan "Köy Yaşam Merkezi"nin açılışı için Bitlis'e gitti.

Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde törenle açılan merkezin açılışında konuşma yapan Bakan Özer, eğitimde önemli adımların atıldığını vurguladı.

Son 20 yılda eğitimde büyük bir devrimin yaşandığını ve il ayrımı yapılmadan 81 ilde çocukların eğitime rahat erişebilmeleri adına önemli yatırımların yapıldığını vurguladı.

"Gençlerimizin eğitime erişimleri artırıldı"

Okullaşma oranlarının arttığını belirten Özer, "Bakın 2000'li yıllarda 5 yaşındaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranları yüzde 11'dir. Yani 5 yaşındaki 100 çocuğumuzdan sadece 11'i okula gidebiliyormuş. Şu an yüzde 93. Ortaöğretimdeki okullaşma oranlarımız yüzde 44'lerden yüzde 90'lara geldi. Yükseköğretimdeki okullaşma oranlarımız yüzde 14'lerden yüzde 48'leri geçti. Bu dönemde okul öncesinden ilkokula, ilkokulundan ortaokula, lisesine, yükseköğretimine kadar eğitimin tüm kademelerindeki çocuklarımızın, gençlerimizin eğitime erişimleri artırıldı. Niye artırıldı? Çünkü ülkelerin en büyük, en kalıcı, en sürdürülebilir sermayesi beşeri sermayesidir. Beşeri sermeyenin niteliğini artıracak, diğer ülkelerle rekabet edecek gençleri yetiştirecek olan şey de eğitim sistemidir." ifadelerini kullandı.

"Başörtülü öğretmen kadınlarımız bu dönemde başörtüsüyle derslere girebildi"

Başörtülü kızların eğitim alanında yaşadığı zorlu sürece değinenÖzer, şöyle devam etti:

"Katsayı uygulamasını hatırlayın. Din öğretimi ve mesleki eğitimle ilgili imam hatip ve meslek liselerine giden öğrencilerin yükseköğretime erişimlerini kısıtlayan ve başarılı öğrencileri bu okul türlerinden uzaklaştıran bu uygulama da iptal edildi. Hasarın telafi edildiği dönem bu dönem oldu. Toplumsal talepler olan imam hatip liselerinin dışındaki liselerde, ortaokullarda öğrencilerimizin Peygamberimizin hayatı, Kur'an ve dini bilgilerle ilgili ders talepleri de bu dönemde giderildi. Başörtülü öğretmen kadınlarımız bu dönemde başörtüsüyle derslere girebildi. Son 20 yıl eğitimde toplumsal taleplerin dikkate alındığı, demokratikleştiği ve aynı zamanda okullaşma oranlarının maksimum seviyeye çıktığı bir dönem oldu." dedi.

"Vatandaşın ayağına hizmetin gittiği bir dönem"

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime verdiği önemi ve son 20 yılda bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını ifade etti.

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Özer, "Neden 70 yıl gecikmeyle bu gelişmeler sağlandı? Onu da sizin takdirlerinize bırakıyorum. 20 yıl, hizmet aşkıyla vatandaşın imkanlarını iyileştirmek için eğitimden sağlığa, altyapıdan ulaşıma her türlü alanda vatandaşın ayağına hizmetin gittiği bir döneme tekabül ediyor. Hizmet etmekten mutlu olan, aşkla şevkle çalışan bir ekip var. İnşallah el ele vererek bunları çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Eksikliklerimizi biz gidereceğiz." dedi.

"Köy okullarımızı tekrar öğrencilerimizin hizmetine açalım dedik"

Köylerden şehirlere göçlerin olduğu dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığının da bu akışı dikkate alarak taşımalı eğitimi uygulamaya soktuğunu anlatan Özer, şunları belirtti:

"Taşımalı eğitimden yararlanan tüm çocuklarımızın her gün ücretsiz yemek yemelerini sağladık. Özellikle koronavirüs salgınından sonra artık yavaş yavaş köylere, ilçelere doğru akınların başladığını gördük. Özellikle koronavirüsten sonra çok kritik bir süreç yaşamaya başladık. Tüm dünyada gıdada tedarik zincirlerinde ciddi travmalar yaşanmaya başlandı. Tarım tekrar ülkelerin savunma sanayi, enerji gibi en kritik alanlarına karşılık gelmeye başladı. Bu da köylere, tarım alanlarına doğru hareketliliği artırdı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak geçmişte köylerden şehirlere, ilçelere, büyük şehirlere doğru trendin getirmiş olduğu ama şu anda tersine dönen durumda köy okullarımızı tekrar vatandaşımızın, öğrencilerimizin hizmetine açalım istedik. Bunun için gerekli yasal düzenlemeleri yaptık.

Artık öğrenci sayısına bakılmaksızın öğrencilerin olduğu tüm köylerimizde köy okullarını açabileceğiz. Sadece bu değil. Köy okullarımızda anaokulu açılmasıyla ilgili 10 öğrenci kriterini de 5'e düşürdük. Sadece bu adımla son 6 ay içinde 12 bin bin yavrumuz köy okullarında anaokullarına kavuştu. Eğer köy okulu ve anaokulu olarak kullanma imkanı yoksa bu binaları Halk Eğitim Merkezi olarak kullanacağız. Köylerimizi çok daha güçlü, dinamik, istikrarlı bir hale getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

'Toplumsal mühendislik projelerin hasarları tedavi edildi'

AA'nın aktarımına göre; Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin 2000'li yıllardan çok önce elde ettiği gelişmeyi son 20 yıl içinde, 70 yıllık bir gecikmeyle yaşayabildiğini aktaran Özer, 2000'li yılların öncesinde eğitim üzerinde toplumsal mühendislik projelerinin tüm hasarlarının da tedavi edildiğini vurguladı.