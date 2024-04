DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, deprem riskine ve kentsel dönüşüme dikkati çekti.

Özhaseki açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kırılmamış 500'e yakın fay hattı var"

Değerli arkadaşlar durmadan ifade etmeye çalışıyorum. Görevim icabı. Türkiye bir deprem ülkesi. Bu gerçekliği bilelim, ona göre hareket edin. Bilim adamlarına göre şu anda kırılmamış 500'e yakın fay hattı var. Ülkenin her bir köşesi kendini emin görüp 'bizim burada bir şey olmaz, zaten baktığımız eski haritalarda burası üçüncü derece, dördüncü derece gözüküyor' gibi bir hayale kapılmasın. Her tarafta her an deprem olabilir. Bu gerçekliği bilerek hareket edeceğiz. Her ne yapıyorsak bu gerçekliğe uygun şekilde yapacağız.