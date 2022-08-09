Bakan Soylu: Türkiye'de 100'e yakın terörist kaldı

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye yönelik "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 13. Büyükelçiler Konferası'na katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin gündemindeki konulara açıklamalarda bulundu.

Konuşmalarında terörle mücadeleye de değinen Soylu, "Türkiye'de 100'e yakın terörist kaldı" ifadelerini kullandı.

"Önümüzde 4 tane büyük problem var"

İşte Bakan Soylu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"21. yüzyılın tarifini hiç böyle yapmamışlardı. Bir AB heyecanı tüm dünyayı sarmıştı. Eğer olabilirse Doğu-Batı arasındaki farklar eriyip gidecekti.

Önümüzde 4 tane büyük problem var. Küresel aktörlerin yetişemediği ve iflas ettiği 4 problem. Pandemi süreci ve etkileri, Göç, enerji krizi, dördüncüsü ekonomi.





"Batı meseleyi göç meselesi olarak görmüyor"

Pandemi sürecini gördük. Elindeki aşıyı paylaşamayanları, çaresiz DSÖ'yle karşı karşıya kaldık. Başka ülkelerin maskelerine el koymak zorunda kalan ülkelerle karşı karşıya kaldık.

İki Göç meselesi. Ülkemizde 400 bin sığınmacı mülteci var. Her gün Afganistan, Pakistan sınırını konuşuyoruz. Batı meseleyi göç meselesi olarak görmüyor, sınır güvenliği olarak görüyor. -Mış gibi politika üretiyor.

"Ne Afganistan düzelecek ne de Pakistan"

Üçüncü problem enerji problemi. Vanalar kısıldığında ne olacak? Dördüncüsü ekonomik süreçler. Üretim sistemleri değişiyor. Göç meselesi bitmeyecektir, farklı süreçlere evrilecektir. Ne Afganistan düzelecek ne de Pakistan. Ne Suriye'deki iç savaş bitecek? Çözüm ortaya konulmadıkça bu paradoks daha da kilit haline gelecek.

"Türkiye'yi narko devlet ilan etme anlayışını ortaya koyuyorlar"

Yasa dışı bahis kumar büyün dünyanın sorunu. Uyuşturucu sorunu da büyük bir sorundur. Türkiye'de 1 buçuk 2 ton yakalandığında Türkiye'yi narko devlet ilan etme anlayışını ortaya koyuyorlar. Avrupa'da narko şoklar açmaya başladılar.

"Terörle mücadelemiz devam etmektedir"

Terör örgütünü birbiriyle iletişim kuramaz hale getirdik. Dışarıdan gelen terörist sayısı 2008'de 408, 2022'de 46.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye'de 100'e yakın terörist kaldı.

Özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra, FETÖ'nün devlet içerisinde ayıklanmasından sonra çok güçlü, çok kuvvetli, akla dayalı, teknolojiye dayalı bir süreç yönetilmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.