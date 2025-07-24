Bakan Yumaklı'dan şehit orman işçisinin ailesine ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına kadar yayılan orman yangınında şehit düşen ağır vasıta şoförü Tolunay Kocaman’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

EŞİ VE ANNE-BABASIYLA ACILARINI PAYLAŞTI

Bakan Yumaklı, şehidin Seyitgazi’ye bağlı Kümbet Mahallesi’nde yaşayan annesi Hatice Kocaman, babası Hüseyin Kocaman ve eşi Burcu Kocaman ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Aileyle bir süre sohbet eden Yumaklı, acılarını paylaştığını ifade etti.

Taziye ziyaretinde Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve bazı yetkililer de hazır bulundu.

YARALI ORMAN İŞÇİSİNE ZİYARET

Öte yandan, Bakan Yumaklı aynı yangında yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan orman işçisi Kader Dereli’yi de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

5 ORMAN İŞÇİSİ VE 5 AKUT GÖNÜLLÜSÜ ŞEHİT OLMUŞTU

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü kırsalına kadar ilerleyen büyük orman yangınına müdahale sırasında 5 orman personeli ile 5 AKUT gönüllüsü hayatını kaybetmişti.