Bakanlar Kahramanmaraş'a gidiyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Okulda 8. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki İhsan Aras Mersinli, babasına ait 5 tabanca ve 7 şarjörle iki sınıfa girerek rastgele ateş açtı.

Saldırgan olay yerinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Yaralılardan 6'sının yoğun bakımda, 3'ünün ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde benzer bir olay meydana gelmişti.

İki gün içinde yaşanan ikinci okul saldırısı olması nedeniyle olayın ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve hastanede yaralıları ziyaret etti.

BABA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli tutuklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA TOPLANTI

Saldırının ardından İçişleri Bakanlığı, okullardaki güvenlik önlemlerini gözden geçirmek üzere geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında düzenlenen toplantı, İçişleri Bakanlığı’ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin ele alındığı bildirildi.

BAKANLAR KAHRAMANMARAŞ YOLUNDA

Toplantı yaklaşık 1 saat sürerken bakanlar, toplantının ardından Kahramanmaraş'a hareket etti. Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor.