Baklava kutusunda rüşvet alan CHP’linin Atatürk zırhı

CHP’li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzlukların sonu gelmek bilmiyor.

Bu kez operasyonun adresi Antalya’nın Manavgat ilçesi.

BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN EUROLUK RÜŞVET

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldı.

Rüşveti getiren kişiden paraları alan CHP’li Tüter’in görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Görüntüleri izleyenler, daha önce de benzer şekilde rüşvet çarkının döndüğünü anlıyor.

Videoda dikkat çeken bir ayrıntı daha var.

ATATÜRK PORTRELERİYLE DOLU ODADA RÜŞVET PAZARLIĞI

Rüşvet alan CHP’linin kolunda Atatürk imzasının dövmesi var. Ancak sadece bu değil. Oda baştan sona Atatürk imzaları ve fotoğraflarıyla donatılmış.

110 bin euro rüşvet aldığı anlarda suçüstü yakalanan CHP’linin odasında; 3 Atatürk tablosu, 1 Atatürk imzalı cam aksesuar, 4 Atatürk büstü, 1 Atatürk fotoğraflı tabak, 2 Atatürk fotoğraflı plaket var.