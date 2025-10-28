Balıkesir'de eğitime 1 gün ara verildi

Balıkesir gece 22.48'de deprem şoku yaşadı..

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin büyüklüğü 6,1 olarak ölçüldü.

Birçok ilden hissedilen depremin ardından saat 22.50'de 4.2, 22.51 ve 23.04'te 4 büyüklüklerinde artçı depremler de yaşandı.

Yaşanan depremlerin ardından bölgeden öğrencileri ilgilendiren bir son dakika geldi.

BALIKESİR'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

İl genelinde eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."