Balıkesir'de F-16 kaza kırıma uğradı: Şehit olan pilotla ilgili acı detay

Türkiye'ye şehit ateşi düştü...

Gece saatlerinde Balıkesir'den gelen haber, yüreğimizi yaktı.

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağında bulunan bir pilot, şehit oldu.

ŞEHİT PİLOTUMUZUN ADI AÇIKLANDI

Kaza kırıma uğrayan savaş uçağında şehit olan pilotun kimliği de açıklandı.

Yaşanan kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Bolat için taziye mesajı yayımladı.

ŞEHİT PİLOTLA İLGİLİ ACI DETAY

Edinilen bilgilere göre şehit pilotun, düşüş anında paraşütle atladığı belirlendi.

MESAFE YETERSİZ KALDI

Ancak uçağın yere çok yakın irtifada olması nedeniyle paraşütün açılmasına rağmen mesafenin yetersiz kaldığı ve pilotun bu nedenle hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI DA ORTAYA ÇIKTI

Otoyolda ilerleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın büyük bir gürültünün ardından patlamayla yere çakıldığı görüldü.

Görüntülerde, otoyolda ilerleyen araçtaki vatandaşların gökyüzündeki patlamayı fark ederek büyük şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

Patlama anına şahitlik eden vatandaşlardan birinin, "Şimşek mi çarptı? Oha! Bir şey düştü buraya." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Uçağın düşüşüyle birlikte çevrenin aydınlandığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görüntülere yansıyor.