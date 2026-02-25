Donald Trump: Çok para kazanıyoruz, insanlar bana yeter diyor

ABD Başkanı Trump, Kongre'de konuşma yaptı.

Başkan Trump, Kongre'de yaptığı 1 saat 47 dakikalık bugüne kadarki en uzun "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasını gerçekleştirdi.

Trump'ın konuşmasındaki en önemli detaylar ise ekonomiye dair açtığı başlıklar oldu.

Trump, ekonomiden sınır güvenliğine, gümrük tarifelerinden dış politikaya kadar geniş bir yelpazede kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

"AMERİKA'NIN ALTIN ÇAĞI"

"Amerika'nın altın çağı geldi." diyerek konuşmasına giriş yapan ABD Başkanı, özellikle ekonomi alanında çok ciddi mesafe katettiklerini ve gelecek birkaç yılın daha iyi geçeceğini ifade etti.

"ÇOK KAZANIYORUZ"

Başkan Trump, "O kadar çok kazanıyoruz ki ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz" dedi.

HALKIN MEMNUNİYETİNİ ANLATTI

Trump, Amerikan halkının ekonomik durumdan memnuniyetini aktarırken, insanların kendisine şu sözlerle geldiğini söyledi;

"ÇOK KAZANIYORUZ, DAYANAMIYORUZ"

"O kadar çok kazanıyoruz ki, ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. İnsanlar bana, lütfen, lütfen, lütfen Sayın Başkan, çok fazla kazanıyoruz, artık dayanamıyoruz diyorlar. Bunu kanıtlamak için, işte Olimpiyat altın madalyalı erkekler buz hokeyi takımı."