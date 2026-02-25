Juventus - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmek için sahaya çıkıyor...

Bu kapsamda temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak.

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.

5-2'NİN RÖVANŞINDA TUR İÇİN SAHADAYIZ

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak.

Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Conceiçao, Miretti, Openda

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da üç futbolcu statü gereği forma giyemeyecek.

Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için maçta oynayamayacak.

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da dört futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.