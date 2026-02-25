Namaz kılan öğrencilerin videosuna Bakan Mustafa Çiftçi'den yorum: Maşallah

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle okullarda sevinç hakim oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen Ramazan genelgesi ile çocuklar, bu ayın ruhunu yaşıyor.

ÇOCUKLAR OKULLARI SÜSLÜYOR, NAMAZA GİDİYOR

Ramazan ayının ruhuna uygun okullar ışıl ışıl süsleniyor, ilahiler dinleniyor.

Bu durum bazı kesimleri rahatsız ederken çocuklar, namaza da birlikte gidiyor.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN YORUM GELDİ

Öğrencilerin toplu halde namaz kıldıkları bir video, X üzerinden dolaşıma girdi.

Videoyu gören yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu ana kayıtsız kalamadı ve yorum yaptı.

Çiftçi videoya yorum olarak şu notu düştü;

"MAŞALLAH"

"Hay maşallah"