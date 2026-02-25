Balıkesir’de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor

Balıkesir'den şehit haberi geldi...

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkiinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı.

EKİPLER BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğu belirlendi.

Uçağın parçaları geniş alana yayılırken ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kazanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu da çift taraflı trafiğe kapatıldı.

KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEME YAPACAK

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir.

Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir." denildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede başlatılan ve gece boyu devam eden çalışmalar, havanın aydınlanmasıyla da devam ediyor.

Enkazın kaldırılmasıyla kapalı olan otoyolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.