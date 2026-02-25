Burak Özçivit'ten yeni yatırım! Eyüpsultan'dan 30 daire aldı iddiası

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra kazancıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Burak Özçivit; lüks araçları, yurt dışındaki hayran buluşmaları ve reklam anlaşmalarıyla çok konuşuluyor.

İddiaya göre Özçivit, gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Eyüpsultan'da toplu bir alım yaptı.

30 DAİRE ALDI

Toplam yatırım bedelinin 150 milyon TL olduğu ileri sürülürken, oyuncunun 30 daireyi portföyüne kattığı konuşuluyor. Konuya ilişkin Özçivit cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

150 milyon TL'lik yatırım iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.