Barış Pınarı bölgesinde, 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde görev yapan kahraman komandolar, terör yapılanmalarına yönelik operasyonlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar ile teröristlerin inleri yerle bir ediliyor, örgüte art arda darbeler vuruluyor.

'MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere misliyle karşılık verildiğini açıkladı.

Yapılan operasyon neticesinde 5 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiği açıklandı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."