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    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü

    Bölgeye taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 4 terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.10.2020 - 15:48
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    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü

    Türk askerinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.

    4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgeye taciz ateşinde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü #1

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