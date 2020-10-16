Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü

Bölgeye taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 4 terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgeye taciz ateşinde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.