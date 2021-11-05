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    Başkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

    Ankara'da 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açılan Başkent Millet Bahçesi'ni, açılışından bugüne kadar 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 15:57
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    Başkent Millet Bahçesi'ni 400 binden fazla kişi ziyaret etti

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Başkent Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim'de gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

    Toplam 700 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Başkent Millet Bahçesi'nde, çok sayıda kitabın yer aldığı Millet Kıraathanesi'nin yanı sıra çocuk kulübü, oyun alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, tohum merkezi, spor sahaları, meyve ve sebze yetiştirilecek bostanlar, 6 duraktan oluşan tramvay hattı, 5 bin kişilik konferans salonuna sahip çok amaçlı kültür merkezi, açık hava sineması, bisiklet park alanları, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası ve sağlık merkezi bulunuyor.

    ANKARALILARIN UĞRAK YERİ OLDU

    Başkent Millet Bahçesi, güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen Ankaralıların uğrak yeri oluyor.

    Vatandaşlar, burada aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşıyor.

    Çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği Başkent Millet Bahçesi'ni, açılışından bugüne kadar 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

    Bu arada, yarın Başkent Millet Bahçesi'nde çocuklar için çeşitli gösteri ve yarışmalar düzenleneceği öğrenildi.

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