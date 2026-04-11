Murat Kurum'dan Çorum'da esnafa ziyaret

Türkiye, sağlam konutlarına kavuşuyor, ev sahibi olmayan kalmıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çalışmalarıyla, konutta yeni fırsatlar ve projeler yapılıyor.

Sahada çalışmalarını sürdüren ve vatandaşların sevdiği bir isim olan Murat Kurum, dün Çorum'daydı.

"Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni" için Çorum’a gelen Murat Kurum, esnaf ziyaretinde bulundu.

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ, BİLGİ ALDI

Bakan Kurum, Ulu Camii’nde cuma namazının ardından Tarihi Çorum Meydanı, Dar Arasta ve Saat Kulesi çevresindeki sağlıklaştırma çalışmaları ve Hanönü Meydanı’ndaki düzenlemeleri yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

"ÇORUM'U ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Kurum, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından “Uğradığımız her kapıda sevgi dolu, neşeli, heyecanlı bir karşılama. Çorum’u çok özlemişiz.” sözleriyle paylaştı.

İLGİ YOĞUNDU

Murat Kurum'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kurum'u büyük bir sevinçle karşılayan esnaf, dükkanlarına davet etti, meşhur Çorum leblebisi de ikram edildi.

Bakan Kurum ise vatandaşları kırmadı tek tek ilgilendi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.