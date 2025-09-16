Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın da olduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonu, birçok CHP'li belediyeyi kapsamaya başladı.

Hem İstanbul'da hem de yurdun birçok yerinde CHP'li bazı belediyelerin, rüşvet ve yolsuzluk kapsamında başkanları gözaltına alındı.

Son olarak Bayrampaşa Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞÜHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

48 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.