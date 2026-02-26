MSB'den "S-400'ler Somali'ye gönderilecek" iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’ye gönderileceği ve ABD’nin olası bir müdahalesi durumunda Türkiye’nin İran topraklarına gireceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bakanlık, söz konusu haberlerin “tamamen spekülatif” olduğunu vurguladı.

"S-400'LER GÖREVE HAZIR SOMALİ PLANLAMASI YOK"

Son günlerde gündeme gelen “S-400 hava savunma sistemlerinin Somali’ye sevk edileceği” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Bakanlık, sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde ve harekât ihtiyaçları doğrultusunda göreve hazır durumda bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, Somali’de kullanılmalarına yönelik herhangi bir planlama olmadığı ifade edilerek, kamuoyunun yalnızca resmi kanallardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmesi istendi.

MSB tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının diğer öne çıkan başlıkları ise şu şekilde oldu;

BALIKESİR'DE DÜŞEN F-16 UÇAĞI

MSB kaynakları, Bulgaristan sınırında tespit edilen tanımlanamayan radar izi üzerine Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan iki F-16’nın “alarm reaksiyon görevi” kapsamında havalandığını açıkladı.

Saat 00.56 itibarıyla uçaklardan biriyle irtibatın kesildiği, başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaza ulaşıldığı bildirildi. Kahraman pilotun uçağı terk etmek üzere fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı ancak şehit olduğu belirtildi.

Olayın kesin nedeninin, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

"İRAN TOPRAKLARINA GİRİLECEĞİ" İDDİALARI ASILSIZ

Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan, ABD’nin olası bir operasyonu durumunda Türkiye’nin İran topraklarına gireceği yönündeki iddialara da açıklık getirildi. MSB yetkilileri, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek sınır hattında koordineli güvenlik tedbirlerinin sürdüğünü bildirdi.

Türkiye’nin komşu ülkelerdeki ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduğu vurgulandı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını sonlandırma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakanlık, sahadaki gelişmelerin ilgili kurumlarca anlık olarak takip edildiğini bildirdi.

Suriye yönetiminin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu’na 90’ıncı üye olarak katılmasının ve Şam’ın sahadaki otoritesini artırmasının sürece etki ettiği ifade edildi.