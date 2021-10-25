Benzine 44 kuruş zam yapıldı

EPGİS, gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde benzine 44 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yeni benzin zammını duyurdu.

44 KURUŞ ZAM

Benzine, bu gece yarısından itibaren ve pompaya yansıyacak şekilde 44 kuruş zam geldi.

Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Benzine 16 Ekim'de 37 kuruş zam yapılmıştı.

Bir miktarın eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

44 kuruşluk son zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 7,92 liradan 8,36 liraya, Ankara’da 8,03 liradan 8,47 liraya, İzmir’de ise 8,03 liradan 8,47 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.