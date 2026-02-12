Benzine zam geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişti.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum da yakın vadede akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını yakından takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzdü.

BENZİNE ZAM

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor.

Benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruşluk zam yansıtıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57.03 TL

Motorin litre fiyatı: 57.76 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.86 TL

Motorin litre fiyatı: 57.58 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 57.96 TL

Motorin litre fiyatı: 58.87 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL

Motorin litre fiyatı: 59.15 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.