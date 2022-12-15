Petrol
82.13
-0.69%
Euro
19.8824
-0.09%
Dolar
18.6343
0.07%
Altın
1.074
-0.66%
Borsa
5067
0.00%
Bitcoin
335.289
0.10%
BTXN Coin
5.33
-0.37%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Beşiktaş eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi

    Beşiktaş Belediyesi'ndeki operasyonda gözaltına alınan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
    • 15.12.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi

    Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.

    Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.

    Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

    17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

    Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale’deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    16 şüpheli gözaltına alındı

    Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

    Beşiktaş eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi #1

    Murat Hazinedar Kastamonu Tosya'da yakalandı

    Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalanarak gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edildiler

    Emniyette alınan ifadelerinin ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

    Beşiktaş eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi #2

    Beşiktaş eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi #3

    Beşiktaş eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi #4


    Bıçaklanan Öztürk Yılmaz, sahalara döndü
    Gündem

    Bıçaklanan Öztürk Yılmaz, sahalara döndü

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Elazığ'da bir kişi kaçırdığı tavuğu yakalamak için dakikalarca uğraştı
    İç Haber

    Elazığ'da bir kişi kaçırdığı tavuğu yakalamak için dakikalarca uğraştı

    Görüş Bildir