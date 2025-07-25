Beştepe’de orman yangınları için kritik toplantı: 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturuldu

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken, yangınlara karşı da ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

BEŞTEPE'DE KRİTİK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi.

ORMAN YANGINLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katıldığı toplantıda; son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi.

İLAVE TEDBİRLER İSTİŞARE EDİLDİ

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riskler konusunda alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi.

Önümüzdeki döneme ilişkin her bir bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak, önleyici tedbirlere yoğunlaşması yönünde karar alındı.

RİSK YÖNETİM EKİBİ OLUŞTURULDU

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, riskin en yoğun olduğu bu dönemde risk açısından öncelikli bölgeleri ve eylemleri belirleyerek hızla hayata geçirmek üzere Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu.