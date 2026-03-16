Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bu kez Akdeniz açıklarında bir sarsıntı daha kayda geçti.

Depremin detaylarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.

AKDENİZ'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 09.46'da meydana gelen deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde kayda geçti.