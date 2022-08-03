Bingöl'de narkoteröre bir darbe daha indirildi

Bingöl'de narkoteröre bir darbe daha indirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, narkoterörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunuk, 152 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Yurt genelinde yapılan çalışmalar kapsamında teröristlerin yanı sıra narkoteröre de geçit verilmiyor.

Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında narkoterör’e bir darbe daha indirildi.

Yapılan operasyonda; 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunuk, 152 kilogram esrar ele geçirildi.

"Çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Narkoteröre bir darbe daha !

Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda Bingöl kırsalında; 3 milyon 329 bin kök kenevir, 21 bin 200 kök skunuk, 152 kilogram esrar ele geçirildi.

Terörün finansmanına da, çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz. Jandarmamıza tebrikler."