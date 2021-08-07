BioNTech’in değeri 100 milyar doları aştı

Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan BioNTech’in New York Borsası’nda işlem gören hisselerinin son gelişmelerle büyük değer kazandığı belirtiliyor.

Almanya’da Türk profesörler Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech’in değeri, gittikçe katlanıyor.

Mainz merkezli BioNTech tarafından geliştirilen yeni nesil korona aşısına ABD İlaç Kurumu FDA’nın onay açıklamasının ardından New York Borsası’nda işlem gören şirket hisseleri, zaman zaman yüzde 25’e varan değer kazanarak, 100 milyar dolar sınırını aştı.

YENİ AŞI İLE BİRLİKTE DAHA DA ARTABİLİR

Nasdaq’ta işlem gören şirket hisselerinin borsaya giriş yaptığı 2019 yılının ekim ayında 15 dolar olduğuna dikkati çeken piyasa uzmanları, aktüel olarak ise 340 euro civarında işlem gören hisselerin, mRNA bazlı yeni aşının piyasaya verilmesinden sonra daha da artabileceği öngörüsünde bulunuyor.

ŞİRKET BİLANÇOSU AÇIKLANACAK

Gelecek hafta şirket bilançosunu açıklanacağı belirtilen BioNTech’in, mRNA bazlı ilaç teknolojisine ileriki zamanlarda da ağırlık vereceği, sadece aşı gelişmelerinde değil, aynı zamanda kanser türlerine karşı mücadelede de dünya çapında önemli söz sahibi olacağı vurgulanıyor.