Birleşmiş Milletler'in İstanbul'a taşınabileceği iddia edildi

TRT World'ün haberine göre

Birleşmiş Milletler, ABD'nin katkılarını kesmesinin ardından New York'taki karargahından çıkmayı planlıyor.

ABD, düzenli bütçeye en büyük katkıyı sağlayan ülke olarak ödemeleri durdurdu ve birçok BM ajansından çekildi.

Bu gelişmelerin gölgesinde bazı ülkeler BM'nin gelecekteki merkezi için kendi şehirlerini aday olarak gösterdi.

ERDOĞAN DESTEK VERİYOR

TRT World'ün haberine göre aday gösterilen şehirlerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisiyle İstanbul oldu.

BM karargahının İstanbul'a taşınması gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Genel Sekreter Antonio Guterres'in 'daha verimli ve maliyet açısından etkili' bir BM yaratmayı hedefleyen UN80 girişimine desteğini açıklamış, "İstanbul'u BM merkezi yapma vizyonumuzla da desteklenen bu sürece güçlü destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. BM'nin kurucu ruhunu yeniden tesis edecek adımları atmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, İstanbul'un uluslararası etkinlikler için sunduğu imkanları sık sık vurguluyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de İstanbul'un halihazırda birçok bölgesel BM ofisine ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu konu sürekli değerlendirdiğimiz bir mesele" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ZOR DURUMDA

BM bütçesi üzerindeki baskı ise artıyor.

2026'da 500 milyon dolarlık bir kesintiyle örgütün kaynaklarının yüzde 15 azalması, yaklaşık 3 bin çalışanın işini kaybetmesi bekleniyor.

Dujarric, "BM, kriz içinde çünkü dünya kriz içinde" sözleriyle tabloyu özetledi.

ABD'nin fonları kesmesiyle birçok ajans faaliyetlerini küçültmek zorunda kalırken Sudan'dan Yemen'e kadar pek çok yerde insani yardım programları daraltıldı.

Katar, Ruanda, Kenya ve Japonya gibi ülkeler BM ofislerini çekmek için devreye girerken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Belgrad'ın düşük maliyetleri ve ulaşım kolaylığı ile cazip bir merkez olabileceğini savundu.