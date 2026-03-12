Rojin Kabaiş’in telefonu Çin’e gönderilecek

Van’da 27 Eylül 2024’te kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in soruşturmasında, kritik bir adım daha atılıyor.

Türkiye’nin günlerce konuştuğu dosyada, Rojin’in son görüşmelerini ve dijital ayak izlerini aydınlatması beklenen telefon, üç ay önce İspanya’ya gönderilmişti.

Ancak beklenen sonuç alınamadı.

Soruşturmanın biyolojik ayağı da titizlikle devam ediyor.

İKİ ERKEĞE AİT ÇIKAN DNA PROFİLİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Adli Tıp raporunda Rojin’in üzerinde tespit edilen iki ayrı erkeğe ait DNA profili üzerine başlatılan geniş çaplı tarama sürüyor.

Aralarında üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 195 kişiden alınan örnekler, dosyaya giren kanıtlarla karşılaştırılıyor.

TELEFONU ÇİN’E GÖNDERİLECEK

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'a konuşan baba Nizamettin Kabaiş, tehdit mesajlarına ve yaşadıkları olaylara dikkat çekti:

“Telefon İspanya’ya gönderilmişti. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu sefer Çin’e gidiyor. Tehdit olayı 7 aydan beri var. 2 hafta önce saat 01.00’de beni aradılar, ‘Seni öldüreceğiz, o kızın yanına gömeceğiz, bu davadan vazgeçin’ dediler. Evimizin oraya 5-6 el sıktılar. Ancak kamera yoktu. Bayramdan sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşeceğiz. Benim çocuğum üniversite içinde katledildi. Akrabalarım bile bana ‘yeter’ diyor. Benim canıma mal olsa da bu işin peşini bırakmayacağım.”