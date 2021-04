Bitexen'den bitcoin alım-satım açıklaması

Türkiye'de kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler sonrası Bitexen'den samimi bir açıklama geldi.

Son günlerde ülkemizde kripto para piyasasında yaşanan gelişmeleri yakinen takip etmekle birlikte, kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması için böyle bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bitexen Teknoloji A.Ş.(“Bitexen”), 2018 yılında ‘İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme’ bölgesinde faaliyete başlayarak; dijital varlık alım-satımı, depolanması/saklanması, yönetilmesi, transfer edilmesi gibi teknolojileri geliştirmiş, güvenilir ürünleri üreterek, Türkiye’de ve küresel alanda da en iyiyi hedefleyen, Finansal Teknoloji (FinTek) sektöründe güçlü, öncü, yenilikçi şirketlerinden birisi haline gelmiştir.

Bitexen, Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir şekilde kurulmuştur ve tüm yasal mevzuatlara tabidir.

Hedeflerimiz gereğince, tüm dünya genelinde yaşananları sıkı bir şekilde takip etmekle birlikte teknolojik, hukuksal, her türlü gelişmeyi verimli, etkin ve en hızlı şekilde uygulamaya almaktayız.

Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesiyle en iyi hizmeti sağlayarak, 7/24 her zamanki gibi azim ve kararlılıkla hizmet veren şirketimiz, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak müşteri memnuniyeti ilkesiyle kullanıcılarına istediği anda ulaşabilme ve sorularına kısa sürede yanıt alma fırsatı sunmaktadır.

Kullanıcılarımız, hali hazırda diledikleri anda Türk Lirası ve dijital varlıklarını platformumuzdan kolaylıkla ve hızlıca banka hesaplarına ya da dijital varlık cüzdanlarına çekim işlemi gerçekleştirebilmektedirler.

Bitexen Teknoloji, ülkemizde ve dünyada kripto para alanında yapılabilecek her türlü regülasyon çalışmasına uyum sağlayabilecek teknolojik ve mali vizyon altyapısına sahiptir.

Bu kapsamda, devletimizin bütün kurumlarıyla yakın temas halinde mevzuatlar dahilinde sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Her türlü faaliyetimiz eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir şekilde olduğunu ve ülkemizde yürütülecek her türlü çalışmada devletimizin yanında olacağımızı beyan ederek, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almayı kabul ettiğimizi vurgulamak isteriz.

Kullanıcılarının her yönüyle kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan Bitexen, büyüyen ve geleceğe doğru hızla ilerleyen güçlü bir platform olarak hizmet vermeye titizlikle devam edecektir.

Saygılarımızla,