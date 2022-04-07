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Bitlis'e çamur yağdı
Tatvan ilçesinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren yağmur, Suriye kaynaklı toz taşınımıyla birleşerek hayatı olumsuz etkiledi.
- İHA
- 07.04.2022 - 10:47
- Güncelleme : 07.04.2022 - 10:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu bölgeleri için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısında bulunmuştu.
Uyarıların ardından Bitlis'tw dün akşam saatlerinde yağmur ve toz taşınımı etkili oldu.
Kent turuncuya büründü
Tatvan ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise sabaha çamurla uyandı. Araçları çamurla kaplanan sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
Vatandaşlar uyarıldı
Vatandaşlara görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.