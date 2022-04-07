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    Bitlis'e çamur yağdı

    Tatvan ilçesinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren yağmur, Suriye kaynaklı toz taşınımıyla birleşerek hayatı olumsuz etkiledi.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:53
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    Bitlis'e çamur yağdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu bölgeleri için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısında bulunmuştu.

    Uyarıların ardından Bitlis'tw dün akşam saatlerinde yağmur ve toz taşınımı etkili oldu.

    Kent turuncuya büründü

    Tatvan ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise sabaha çamurla uyandı. Araçları çamurla kaplanan sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

    Vatandaşlar uyarıldı

    Vatandaşlara görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.

    Bitlis'e çamur yağdı VİDEO

    Bitlis e çamur yağdı #1

    Bitlis e çamur yağdı #2

    Bitlis e çamur yağdı #3


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