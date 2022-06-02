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    Bodrum'da kamu çalışanlarına konut müjdesi

    Bodrum'da kamu çalışanlarına konut müjdesi

    Tatil bölgelerindeki fahiş kira fiyatları sonrası harekete geçildi. Bu bölgelerde kamu personelleri için konut yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 09:41
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    Son dönemde Türkiye genelinde gayrimenkul piyayasında fiyatlar epey arttı.

    Fahiş fiyatlı evler ve kiralardan tatil bölgeleri de nasibini aldı.

    Özellikle Antalya ve Muğla gibi illerde artan ev ve kira fiyatları, özellikle bölgede çalışan kamu personeli için büyük bir külfet oluşturuyor.

    Tatil bölgelerinde kiralar tavan yaptı

    Öyle ki ataması yapılacak kamu çalışanları, kira fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bu bölgeleri tercih etmiyor.

    Bu kapsamda yeni bir projenin startı veriliyor.

    Kamu çalışanlarının yüzünü güldürecek haber

    AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesine kamu çalışanları için konut yapılacağını bildirdi.

    Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürece Mahallesi'ndeki konumun bilgisini vererek, ilçede uzun yıllardır kamu çalışanlarının yaşadığı sorunu çözeceklerini belirtti.

    Bodrum da kamu çalışanlarına konut müjdesi #1

    200 konutun yapımı için tahsis işlemleri gerçekleştirildi

    Bodrum'da kamu çalışanlarının konut bulmakta zorlanmaları nedeniyle yaşadıkları sorunu bakanlıklar nezdinde çözmek için girişimleri başlattıklarını vurgulayan Demir, ilk etapta 40 dönümlük bir alanda 200 konutun yapımı için tahsis işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

    Demir, ihtiyaca göre lojman çalışmalarının da devam edeceğini bildirdi.

    Bodrum da kamu çalışanlarına konut müjdesi #2

    Bodrum'daki yüksek kiralar nedeniyle memurlar tayin istiyor

    Bodrum da kamu çalışanlarına konut müjdesi #3


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