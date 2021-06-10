Bodrum'da tatil için fahiş fiyatlar devam ediyor

Bodrum'da tatil için fahiş fiyatlar devam ediyor

Bodrum'da plajlara giriş ve yiyecek-içecek fiyatları belli olurken; 10 bin liraya loca tutup 400 liraya da dürüm yiyebiliyorsunuz

Bodrum’da yaz sezonuna girilmesiyle birlikte fiyatlar da tavan yaptı. Ünlü tatil beldesinde lüks eğlence sınır tanımamaya başladı.

Her bütçeye göre eğlence bulunan tatil beldesinde bu yıl Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu fiyatları diğer işletmeleri solladı.

Göltürkbükü, Yalıkavak mahallelerinde beach giriş fiyatları 300 TL ile bin TL arasında değişiyor.

Özellikle ünlü mekanların giriş ücretlerinin yanı sıra şezlong, loca fiyatları ise 3 bin 500 liradan başlıyor.

DENİZ ÜSTÜ LOCALAR 10 BİN LİRA

Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu'nda bulunan beach'lerin giriş ücreti 500 liradan başlıyor.

Deniz üzerinde loca kiralamak isteyenler 10 bin lira bedel öderken sahilde bulunan loca fiyatları ise 7 bin 500 lira dan başlıyor.

EN UCUZU ÇİM ÜSTÜ: 5 BİN TL

Çim üzerinde olan loca fiyatlarının ise 5 bin lira...

Fiyatları ödeyen yerli ve yabancı turistler ise sınırsız yeme içme ve özel garson hizmeti alıyor.

10 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen localar en fazla 6 kişi ile sınırlı oluyor.

DÜRÜM 400 LİRA

Sosyetenin ünlü beldesi Türkbükü'nde 90 liraya satılan lahmacun fiyatı 110 liraya çıkarken, bir dürümün fiyatı 400 liraya kadar fırladı.

Türkbükü’ndeki loca giriş ücretleri ise en az 400 liradan başlayıp, bin liraya kadar çıkıyor.





























