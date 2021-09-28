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Bodrum’daki yangının ardından doğa kendini onarmaya başladı

Bodrum’daki yangının ardından doğa kendini onarmaya başladı

2021'in Temmuz ve Ağustos ayı orman yangınlarıyla hatırlanacak. Küle dönen ormanın büyük bir bölümü, yağmur yağmamasına rağmen yeşillenmeye başladı.