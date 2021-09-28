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    Bodrum’daki yangının ardından doğa kendini onarmaya başladı

    2021'in Temmuz ve Ağustos ayı orman yangınlarıyla hatırlanacak. Küle dönen ormanın büyük bir bölümü, yağmur yağmamasına rağmen yeşillenmeye başladı.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 11:59
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    Bodrum’daki yangının ardından doğa kendini onarmaya başladı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 Ağustos günü yaşanan yangın 11 gün sürdü.

    12 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, birçok canlı evinden olurken biyolojik çeşitlilik de zarar gördü.

    YEŞİL FİLİZLER SEVİNDİRDİ

    Yaklaşık 1,5 ay sonra siyaha bürünen örtünün içerisinde, yağmur yağmamasına rağmen çıkan yeşil filizler görenleri sevindirdi.

    Yanan bölgelerin neredeyse tamamında yeniden görülen yeşil bitki örtüsü, doğanın kendi kendini yenilediğini gözler önüne serdi.

    Bodrum’daki yangının ardından doğa kendini onarmaya başladı #1

    HALK YARALARINI SARMAYA DEVAM EDİYOR

    Simsiyah orman tabanından yükselen yeşil renkli bitkiler umut ışığı olurken, bölgede yaşayan halk ise yaralarını sarmaya devam ediyor.

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    Bodrum’daki yangının ardından doğa kendini onarmaya başladı #7

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