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Akademisyenlerin maaşı 9 bin 416 lira oldu

Akademisyenlerin maaşı 9 bin 416 lira oldu

Rektör atamasıyla başlayan dikilme eylemlerinin ardından derslere girmeyerek her gün protesto yapan bir grup akademisyenin olduğu Boğaziçi'nde, yeni zamla en düşük maaş 9 bin 416 lirayı buldu.