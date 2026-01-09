Bolu Abant'ta kar güzelliği

- Bolu Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
- Drone ile görüntülenen karla kaplı ormanlar eşsiz manzaralar oluşturdu.
- Görüntüler, Bolu Valiliği tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Bolu'da yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Milli parkta kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.
EŞSİZ MANZARALAR
Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının karla kaplanması, eşsiz manzaralar oluşturdu.
Beyaza bürünen Abant Gölü Milli Parkı, Bolu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından drone'la görüntülendi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Valiliğin sanal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, Abant'taki beyaz güzelliği gözler önüne serdi.