Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 20.02'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli sallanmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından önemli bir duyuru yapıldı.
4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Yapılan açıklamaya göre saat 20:02'de büyüklüğü 4.1 şiddetinde ve yerin 7 km altında bir deprem daha meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Buldan olduğu belirtildi.
SABAH SAATLERİNDE 5.1 İLE SALLANDI
Öte yandan ilçede bugün saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedilirken deprem, Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedilmişti.
SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR
Şu ana kadar olumsuz herhangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi