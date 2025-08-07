BTK, 44 sahte e-imzayı iptal etti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, son dönemde gündeme gelen sahte e-imza vakalarıyla ilgili adli sürecin, bir üniversitenin şikayeti ve BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) teknik tespitleri sonucu başlatıldığı belirtildi.

SAHTE E-İMZALARIN 35'İ HEMEN, 9'U İNCELEME SONRASI İPTAL EDİLDİ

Ağustos 2024 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan vakalarda, BTK’nın tespit ettiği 35 sahte e-imzanın hemen iptal edildiği, devam eden çalışmalarda ise 9 sahte e-imzanın daha iptal edilerek sahteciliğe karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığı vurgulandı.

SERTİFİKA SAHİPLERİNE BİLGİLENDİRİCİ MESAJ GÖNDERİLDİ

Kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla, tüm Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) sahiplerinin T.C. kimlik numaralarına bağlı mobil numaralarına, ESHS unvanını da içeren bilgilendirici SMS gönderildiği ifade edildi. Bu SMS’ler aracılığıyla, vatandaşların adına oluşturulan güvenli elektronik imzaların, E-Devlet Kapısı’nda yer alan ‘Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama’ hizmeti üzerinden (https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama) kolayca sorgulanabileceği aktarıldı.

Kurumun dijital sahteciliğe karşı kararlı bir şekilde mücadeleye devam ettiği kaydedildi.