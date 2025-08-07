Ömer Fatih Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecine ilişkin bilgilendirdi

Türkiye'nin konuştuğu skandal...

Sahte diplomalar ve sahte akademisyenlerle tartışma konusu olan ve geçen yıl ortaya çıkan e-imza skandalında, Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili soruşturmada 134 şüpheli hakkında geçtiğimiz aylarda dava açıldı.

Kamu kurumlarının elektronik sistemlerine sızarak sahte imzalarla diploma kayıtları düzenleyen kişilere yönelik soruşturma sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesine, kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına ve söz konusu süreçlere ilişkin kendisine yöneltilen iddia ve suçlamalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"VERİLERİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMALARA DELİL OLMASI AMACIYLA KAYDETTİK"

Bazı üniversitelerin dijital sistemlerinde sahte kimliklerle elde edilen e-imzalarla yapılan usulsüz işlemler sonucunda sahte diplomalar düzenlendiğinin kamuoyuna yansıdığına dikkati çeken Sayan, süreci şöyle anlattı:

29 Şubat 2024'te BTK çatısı altında faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bir ihbar geliyor ve aynı gün inceleme başlatılıyor, 1 Mart 2024'te de yetkilendirilmiş 7 e-imza sağlayıcısına bilgi veriliyor, yüz yüze kimlik ibrazıyla başvuru alımı geçici olarak durduruluyor. Bu tarihten itibaren söz konusu sağlayıcılara ve sağlayıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı. Bu inceleme doğrultusunda yapılan tüm işlemler ve log kayıtlarını detaylı inceledik. Burada elde ettiğimiz verileri adli ve idari soruşturmalara delil olması amacıyla kaydettik.

Sayan, bu süreç devam ederken 9 Ağustos 2024'te bir üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (ÖBS) şüpheli işlemler olduğunun beyan edildiğini anımsatarak, "Bunun üzerinde USOM ekiplerimizin yerinde gerçekleştirdiği tespit ve analizlerde, sahte kimlikle nitelikli elektronik sertifika üretildiği, ÖBS'ye yetkisiz erişim sağlandığı, e-imzanın sahte kimlik kullanılarak bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcı bayisinden alındığı, kimlik bilgileri doğru olmakla birlikte fotoğrafın farklı olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

SAHTE KİMLİKLE ÜRETİLEN 44 E-İMZANIN İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bunun üzerine tüm üniversitelerden tespit edilen 8 başlıktaki log kayıtlarının incelenmesini ve şüpheli işlem tespitlerinde adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasını talep ettiklerini dile getiren Sayan, "Akabinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. BTK, elde edilen delilleri savcılıkla paylaştı. Yaptığımız bu denetimlerin ardından sahte kimlikle üretilen 44 e-imza da iptal edildi." dedi.

Sayan, hizmet sağlayıcılara resmi yazıyla talimat gönderilerek yüz yüze kimlik ibrazıyla e-imza başvurusunun tamamen kaldırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

Tüm bu süreçte yürütülen soruşturmada delillendirmenin akamete uğramaması için resmi süreç titizlikle yönetildi, deliller toplandı, güvenlik önlemleri artırıldı. Ek önlem olarak da vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla başvuru sahiplerinin tamamına SMS göndererek, adlarına düzenlenen nitelikli elektronik imzaları e-Devlet kapısı üzerinden kontrol etmelerini sağladık. Bu süreçte SMS doğrulama ve süre şartı gibi ilave güvenlik adımlarını da zorunlu hale getirdik. Bütün kritik durumlarda olduğu gibi ilgili kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışıyor, gerekli denetimleri ve teknik incelemeleri titizlikle sürdürüyoruz.



Her alanda olduğu gibi dijital alanda da bu ülkenin en güçlü koruyucusuyuz. Vatandaşımızın verisini, kimliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

ÜNİVERSİTE DİPLOMALARINA İLİŞKİN ELEŞTİRİLERE DE YANIT VERDİ

Bakan Yardımcısı Sayan, üniversite diplomalarına ilişkin eleştirilere de yanıt vererek, şunları kaydetti: