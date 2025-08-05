Emniyet Genel Müdürlüğü'nden E-imza iddialarıyla ilgili açıklama

Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında, “Başkomiserin e-imzası ele geçirildi, bu e-imza ile uyuşturucu takip sistemlerine girilerek adli kontroller kaldırıldı” yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Bunun akabinde de Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

EGM'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı söylendi ve şu ifadelere yer verildi;

"AÇIKLAMA YAPILMASI GEREKLİ GÖRÜLDÜ"

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında “Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar” içerikli yorum ve haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.



Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan E-İmza, sadece kurum tarafından verilmekte ve sertifikasyon işlemleri yine kurum içerisinde yapılmakta olup harici e-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir. Kurum tarafından üretilen bu E-İmza, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanılmaktadır.

"E-İMZA İLE GİRİŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Dolayısıyla, bahsedildiği gibi E-imza aracılığı ile giriş yapılabilecek herhangi bir Narkotik sistemi bulunmamaktadır. Narkotik Sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerine, çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ve kapalı ağ üzerinden erişim sağlanmaktadır.



Dış (internet vb.) bağlantıya kapalıdır ve Narkotik Sistemlere, sistemin doğası gereği E-imza ile giriş yapılabilmesinin mümkün değildir.



Bu kapsamda bahse konu sahte e-imzanın kopyalanmadığı, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir ilimizdeki bayi/ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve personel adına sahte evrak ile personele ait olmayan farklı telefon ve mail adresi kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiği anlaşılmış ve iptal ettirilmiştir.

"ŞİKAYETTE BULUNULDU"