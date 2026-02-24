Buca Belediyesi'ndeki memur eylemi 5'inci günde devam ediyor

İzmir'in CHP'li belediyeleri, maaş sorunları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Buca Belediyesi'nde memurlar, 7 aylık geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle 5 gündür eyleme devam ediyor.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube, Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar bina önünde bir araya gelerek slogan attı.

"GÖSTERMELİK HAREKETLER SAMİMİ DEĞİLDİR"

Memurlar adına yaptığı açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Özkaya, "Buca'da, Konak'ta, Karşıyaka'da ve daha birçok yerde mevcut emeğimizin hakkını vaktinde alamamış bulunmaktayız. Emeğimizin karşılığını alamayan emekçiler olarak 5 gündür bir araya geliyoruz.

Meydanlarda hak, hukuk, adalet sloganları atanlar öncelikle bizim haklarımızı vermemektedirler. Göstermelik hareketler samimi değildir. Beklentimiz, söylenenlerin ve yapılanların tutarlı olmasıdır." dedi.

"VİCDANİ VE AHLAKİ BİR SORUN"

Buca Belediyesi'nin sosyal denge tazminatını 7 aydır ödemeyerek emekçileri açlığa ve sefalete mahkum ettiklerini belirten Özkaya, "Buca Belediyesi'nin bu tutumu, demokratik ve halkçı belediyecilik ilkeleri ile bağdaşmaz. Emekçiler tüm zorluklara rağmen özveri ile Buca halkına hizmet üretirken hak ettikleri ücretin gasbedilmesi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda vicdani ve ahlaki bir sorundur.

Yönetimin acilen bir ödeme takvimi oluşturup emekçiye iletmesi gerekmektedir. Denildiği gibi kötü günler geride kalacak ama ne yazık ki daha kötü günler bizi beklemektedir. Susmayacağız, geri adım atmayacağız." diye konuştu.

"MEMUR EMEKÇİLERİ NEDEN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYOR"

Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube Eğitim ve Basın Sekreteri Özgür Duran ise "Buca Belediyesi bünyesinde görev yapan kamu emekçilerinin 7 aydır ödenmeyen sosyal denge tazminatları, 2 yıldır yatırılmayan arazi tazminatları ve ödenmeyen performans ücretlerini dile getirmek için bir aradayız.

Sosyal denge tazminatı bir lütuf değildir. Bu hak toplu sözleşme ile kazanılmış, yasal güvence altına alınmış bir haktır. Bu hakkı ödememek, hem hukuksuzluktur hem de açık bir yönetim zaafıdır. Bitmeyen harcamalar, ihaleler, personel alımları, diğer yanda evine ekmek götürmekte zorlanan ay sonunu getiremeyen emekçiler.

Bu kurumda memur emekçileri neden hep üvey evlat muamelesi görmektedir? Alacaklarımız ile ilgili işçisiyle, memuruyla Buca Belediyemizde yapılan bu haksızlığı Buca halkının vicdanına bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.