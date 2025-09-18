Buca'da çöplük alanda korkutan yangın

CHP'li belediyelerde çöp krizi çözülemiyor...

Vatandaşların isyan ettiği İzmir'in Buca ilçesinde son yaşanan olayda ise, Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, gece saat 02.00 sıralarında mobilya atıklarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

YANGIN SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Sünger, kumaş ve suntadan oluşan atık yığınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki mobilya yedek parçalarının bulunduğu bir iş yerine sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın, saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGINDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin sıçradığı iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"DÜKKANIMIZDA TAHMİNEN 30-35 MİLYON LİRALIK BİR ZARAR OLUŞTU"

Çöplük alandan başlayan yangından dolayı iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini aktaran 39 yaşındaki Fatih Türker, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Dükkanımız, mekanımız yandı. Benim görüşümce, bu olayın tek sorumlusu Buca Belediyesi. Önceden burası otoparktı. Yaklaşık 5-6 aydır otopark uygulaması kaldırıldı. O zamandan beri insanlar, esnaf çöpünü, molozunu, her şeyini buraya döküyor. Dükkanımızda tahminen 30-35 milyon liralık bir zarar oluştu. İçeride bir sürü ham madde vardı. Mobilyacılara verdiğimiz raylar, menteşeler, ambalaj malzemeleri hepsi yandı.

"BELEDİYE ZATEN ÇALIŞMIYOR, ÇÖPLERİ TOPLAMIYOR"

Buca Belediyesi'ne biz her gün 50-60 sefer yazıyoruz, arıyoruz. 'Geleceğiz' diyorlar ama ilgilenmiyorlar. Belediye zaten çalışmıyor, çöpleri toplamıyor. Biz kime gideceğiz, derdimizi kime anlatacağız, sıkıntımızı kime söyleyeceğiz bilemiyoruz. Bu süreçte çok mağdur olduk. Belediye çalışanların grev ve protestoları nedeniyle çöpler toplanmadı. Çöplerin toplanmaması sonucu çıkan yangının bütün zararı sadece bize kaldı. Sokaklardaki tüm ihmalin bedelini şu an sadece biz ödüyoruz.

"GREVDE OLDUKLARI İÇİN ÇÖPLERİ TOPLAMIYORLARDI"

Çıkan yangında iş yerinin çatısındaki ofisinin yandığını kaydeden 30 yaşındaki Ahmetcan Çakın da şu sözleri sarf etti:

Buca Belediyesi'nin çöpleri toplamamasından dolayı çıkan yangın, gece sabaha karşı buradan bu tarafa doğru sıçrayarak tüm yazıhaneleri, ofisleri, makineleri tamamen yaktı. Bütün esnaf zaten hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Buca Belediyesi'ne şikayette bulunuyordu. Grevde oldukları için çöpleri toplamıyorlardı. Zaten orası tam bir hastalık yuvasıydı.

"BU ÇÖPLERDEN DOLAYI YANGIN ZATEN BEKLENİYORDU"